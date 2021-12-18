Польський бомбардир перевершив досягнення Герда Мюллера.

Мюнхенська "Баварія" розбила вщент "Вольфсбург" в завершальному цьогорічному поєдинку Бундесліги з рахунком 4:0. Роберт Левандовскі забив на 87-й хвилині матчу. Таким чином, поляк записав до свого активу 43-й гол в Бундеслізі за календарний 2021 рік.

Попереднє досягнення було в німця Герда Мюллера, котрий за 1972 рік "настріляв" 42 голи. Роберт оновив цей шалений рекорд.

Нагадаємо, що у травні поточного року Левандовскі побив інший рекорд Герда Мюллера - за кількістю забитих м'ячів за один сезон чемпіонату Німеччини.

На церемонії "Золотий м'яч-2021" Роберт отримав нагороду найкращому нападнику року.

Читайте такожЗірковий футболіст Боруссії встановив феноменальний рекорд Бундесліги

Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"

Левандовскі прийшов до "Баварії" у 2014 році на правах вільного агента. Його попереднім клубом була "Боруссія" Дортмунд.

У поточному сезоні 33-річний форвард забив 19 голів у 17 матчах Бундесліги.

З "Баварією" Левандовскі 7 разів ставав чемпіоном Німеччини, тричі вигравав Кубок Німеччини і 5 разів Суперкубок країни. По одному разу поляк перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Автор: Артем Будрін