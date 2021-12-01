Польський голеадор хоче спробувати свої сили в іспанському чемпіонаті.

Нападник збірної Польщі та мюнхенської "Баварії" Роберт Левандовскі має намір змінити клубну прописку.

Як повідомляє видання As, поляк хоче покинути німецький клуб заради переходу в "Реал" Мадрид, щоб прийняти новий виклик і спробувати свої сили в іспанському чемпіонаті.

33-річного голеадора привертають популярність мадридського клубу і його амбіції, у зв'язку з чим він вже давно мріє там грати. Нещодавно футболіст проінструктував свого агента Піні Захаві віддати максимальний пріоритет можливому трансферу в "Реал" Мадрид.

Читайте також"Це корупція": відомий французький футболіст розкритикував France Football за вручення "Золотого м яча-2021" МессіВідзначається, що керівництво "бланкос" високої думки про Левандовскі, особливо про те, як він працює над своїм тілом. Однак в сферу їх інтересів входить також більш молодий бомбардир - Ерлінг Холанд з "Боруссії" Дортмунд. І "Реал" має намір поборотися за 21-річного норвежця, головними претендентами на якого називаються французький ПСЖ і англійський "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, 29 листопада пройшла церемонія вручення "Золотого м'яча-2021". Головний нагорода дісталася Ліонелю Мессі, який у голосуванні обійшов Роберта Левандовскі. Поляка ж визнали найкращим нападником за підсумками 2021 року.

Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"

Левандовскі прийшов до "Баварії" в 2014 році на правах вільного агента. Його попереднім клубом була "Боруссія" Дортмунд.

У складі "Баварії" польський нападник зіграв в цілому 349 матчів, в яких він відзначився 319 забитими голами і 67 результативними передачами.

У поточному сезоні 33-річний Левандовскі забив 14 голів у 13 іграх у Бундеслізі.

З "Баварією" Левандовскі 7 разів ставав чемпіоном Німеччини, тричі вигравав Кубок Німеччини і 5 разів Суперкубок країни. По одному разу поляк перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

Автор: Володимир Медяник