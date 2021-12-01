Польському нападнику можуть вручити нагороду після слів Ліонеля Мессі і реакції громадськості.

Головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре прокоментував можливе вручення "Золотого м'яча" форварду "Баварії" і збірної Польщі Роберту Левандовскі за 2020 рік.

Ферре відреагував на слова Ліонеля Мессі про те, що Левандовскі повинен отримати "Золотий м'яч", і допустив, що форварду можуть вручити нагороду постфактум.

"Слова Мессі красиві і розумні. Але не потрібно приймати поспішних рішень. Ми можемо подумати про вручення "Золотого м'яча-2020" Левандовскі, і в той же час ми повинні поважати історію "Золотого м'яча", засновану на виборі", - сказав Ферре.

"Ми не можемо бути впевнені в тому, що Левандовскі виграв би "Золотий м'яч" в минулому році. Ми не можемо знати напевно, тому що голосування не було. Але, чесно кажучи, у нього були відмінні шанси на перемогу в минулому році", - додав він, передає watson.de.

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Нагадаємо, що у 2020 році, коли Левандовскі вважався головним фаворитом на "Золотий м'яч", France Football вирішив не вручати нагороду через пандемію коронавірусу.

Після церемонії цього року громадськість обурив той факт, що Левандовскі так і не отримав нагороду.

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Автор: Антон Дудар