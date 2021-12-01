Головний редактор журналу France Football Паскаль Ферре прокоментував можливе вручення "Золотого м'яча" форварду "Баварії" і збірної Польщі Роберту Левандовскі за 2020 рік.
Ферре відреагував на слова Ліонеля Мессі про те, що Левандовскі повинен отримати "Золотий м'яч", і допустив, що форварду можуть вручити нагороду постфактум.
"Слова Мессі красиві і розумні. Але не потрібно приймати поспішних рішень. Ми можемо подумати про вручення "Золотого м'яча-2020" Левандовскі, і в той же час ми повинні поважати історію "Золотого м'яча", засновану на виборі", - сказав Ферре.
"Ми не можемо бути впевнені в тому, що Левандовскі виграв би "Золотий м'яч" в минулому році. Ми не можемо знати напевно, тому що голосування не було. Але, чесно кажучи, у нього були відмінні шанси на перемогу в минулому році", - додав він, передає watson.de.
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Нагадаємо, що у 2020 році, коли Левандовскі вважався головним фаворитом на "Золотий м'яч", France Football вирішив не вручати нагороду через пандемію коронавірусу.
Після церемонії цього року громадськість обурив той факт, що Левандовскі так і не отримав нагороду.
"Золотий м'яч-2021": підсумки
- Володарем "Золотого м'яча" за підсумками голосування став Ліонель Мессі. Він вже всьоме в кар'єрі виграв цю нагороду.
- Стало відомо, скільки балів отримали Мессі і Левандовскі - відрив вийшов незначним.
- На церемонії "Золотий м'яч-2021" Левандовскі отримав нагороду найкращому нападнику року.