Ліонель Мессі вважає, що Роберт Левандовскі заслужив нагороду за минулий рік.

Нападник збірної Аргентини і "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі, який став володарем "Золотого м'яча-2021", після отримання нагороди зі сцени звернувся до свого головного конкурента Роберта Левандовскі.

Нападник "Баварії" за підсумками голосування посів друге місце.

Мессі сказав, що поляк заслуговує "Золотий м'яч" за минулий рік.

"Я б хотів окремо згадати Роберта Левандовського. Конкурувати з тобою - велика честь. Всі знають, що в минулому році ти був переможцем. Думаю, France Football повинен вручити тобі "Золотий м'яч" за 2020 рік. Ти заслужив його. Він повинен стояти у тебе вдома", - сказав Мессі.

Також аргентинець висловив думку, що "Золотий м'яч" дістався йому за перемогу зі збірною Аргентини на Кубку Америки:

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"Бути тут знову - чудово. Два роки тому я не знав, що може статися. І ось я знову тут. Цей приз в моїх руках через те, що ми зробили на Кубку Америки".

Нагадаємо, що в 2020 році, коли Левандовскі вважався головним фаворитом на "Золотий м'яч", нагорода не вручалася. France Football пояснив своє рішення пандемією коронавірусу.

Ліонель Мессі: сьомий "Золотий м'яч"

Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.

Мессі - рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.

Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.

У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.

Автор: Антон Дудар