П'ятов зазначив, що громадяни РФ самі підтримують злочини своєї держави.

Легендарний воротар донецького"Шахтаря" Андрій Пятов відреагував на ракетні обстріли окупантами житлового будинку в Києві.

37-річний футболіст виклав у своєму Instagram кілька знімків зруйнованого російськими ракетами житлового будинку в столиці України і прокоментував побачене.

"Терористи не вгамовуються і вже не приховують свого реального ставлення до українців.

Злочини Росії вже давно за межами "ми ж нічого не вирішуємо", - підписав знімки Пятов.

Нагадаємо, 37-річний Андрій Пятов нещодавно оголосив про завершення кар'єри у збірній України з футболу. Свій прощальний матч за національну команду легендарний воротар зіграв у рамках групового етапу Ліги націй проти збірної Вірменії (3:0).

Ракетний удар по Києву 26 червня 2022