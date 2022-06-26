Легендарний воротар донецького"Шахтаря" Андрій Пятов відреагував на ракетні обстріли окупантами житлового будинку в Києві.
37-річний футболіст виклав у своєму Instagram кілька знімків зруйнованого російськими ракетами житлового будинку в столиці України і прокоментував побачене.
"Терористи не вгамовуються і вже не приховують свого реального ставлення до українців.
Злочини Росії вже давно за межами "ми ж нічого не вирішуємо", - підписав знімки Пятов.
Нагадаємо, 37-річний Андрій Пятов нещодавно оголосив про завершення кар'єри у збірній України з футболу. Свій прощальний матч за національну команду легендарний воротар зіграв у рамках групового етапу Ліги націй проти збірної Вірменії (3:0).
Ракетний удар по Києву 26 червня 2022
- Як повідомляв УНІАН, вранці 26 під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку.
- Також врятували її матір-38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою. Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих.
- Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.
- За словами керівника прес-служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами Х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.
- Ряд європейських політиків заявили, що це - сигнал для саміту "Великої сімки" (G7) в замку Ельмау (Баварія, Німеччина), яка проходить в неділю, 26 червня.
- За даними ДСНС, осередки загоряння обстріляної багатоповерхівки в Києві ліквідовано.