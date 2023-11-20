Збірній України необхідно обіграти Італію, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024.

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграє проти Італії в рамках 10-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Майбутній поєдинок прокоментував колишній головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

"Для України це дуже важливий матч. Цього вечора нам нема чого втрачати. Я очікую в Леверкузені повний стадіон і величезну підтримку. В України багато хороших футболістів, які показують хорошу гру в Європі. Італія потужна збірна, а Лучано Спаллетті відмінний тренер, якого я поважаю", - наводить слова Шевченка Calcionews24.

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Відзначимо, що матч проти Італії стане вирішальним для України у відборі на ЧЄ-2024 з футболу. Щоб отримати пряму путівку на континентальну першість, команді Сергія Реброва необхідно обов'язково обіграти "Скуадру Адзурру". Італійців, в свою чергу, влаштує і нічия в цій грі.

Додамо, що через війну в Україні номінально домашній поєдинок проти Італії "синьо-жовті" проведуть у німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена".

Нагадаємо, перший матч збірних Італії та України в рамках відбору на Євро-2024 завершився перемогою "Скуадри Адзурри" з рахунком 2:1. Перемогу італійцям принесли два голи Давіде Фраттезі. Гол у складі "синьо-жовтих" забив Андрій Ярмоленко.

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