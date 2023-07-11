Збірна України U21 вийшла в півфінал першості Європи і завоювала путівку на Олімпіаду.

Легендарний у минулому футболіст і колишній наставник національної збірної України Андрій Шевченко прокоментував результати виступу української "молодіжки" на Євро-2023.

Фахівець зазначив, що досягнення підопічних Руслана Ротаня дає надію на майбутнє.

"Те, що зробила збірна U-21 - це неймовірне досягнення. В Україні завжди були великі таланти - можливо, не щороку, але раз на кілька років у нас з'являється молодий гравець, який може піднятися до рівня старшого складу. Потрібно створювати таку платформу. Те, що вони зробили на цьому турнірі, дає нам і наступному поколінню надію на майбутнє", - наводить слова Шевченка New York Times.

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Нагадаємо, збірна України U21 під керівництвом Руслана Ротаня дійшла до півфіналу молодіжного Євро-2023 і завоювала путівку на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Зазначимо, що Україна вперше в історії виступить на футбольному турнірі Олімпійських ігор.

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