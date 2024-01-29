Андрій Шевченко згадав свій знаменитий гол у ворота збірної Росії.

Легенда світового футболу і колишній тренер збірної України Андрій Шевченко поділився своєю думкою про президента Росії Володимира Путіна.

На YouTube-каналі "Телебачення Торонто" вийшов документальний фільм "Україна - Росія: Матч життя", присвячений одному з найбільш пам'ятних матчів в історії "синьо-жовтих".

У 1999 році збірна України зіграла проти Росії в заключному турі відбору на Євро-2000. Зустріч команд пройшла в Москві. Росіян у цій грі влаштовувала тільки перемога, "синьо-жовтим" же було достатньо не програти.

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В результаті зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1 завдяки голу легендарного Андрія Шевченка в самій кінцівці гри. Таким чином, українці залишили росіян без чемпіонату Європи.

Гол Андрія Шевченка у ворота збірної Росії вийшов досить курйозним через безглузду помилку воротаря росіян Олександра Філімонова, якого український нападник застав зненацька.

Шевченко зізнався, що він не послухав рекомендації тренера і прийняв рішення завдати прямого удару по воротах зі штрафного. І, як виявилося, прийняв правильне рішення.

"Мені тренер говорив, щоб я тоді йшов у штрафну. Але я вибрав для себе, що повинен вдарити. Це якраз один з таких матчів, коли яка-небудь індивідуально сильна людина повинна взяти на себе відповідальність. І я це зробив. Коли є такий шанс ти розумієш, що всяке може бути... Для того, щоб забити, потрібно потрапити в траєкторію воріт. Тоді у тебе завжди будуть шанси", - розповів Шевченко.

Після завершення поєдинку в Москві тодішній прем'єр-міністр РФ Володимир Путін відвідав роздягальню збірної України. Андрію Шевченку поставили запитання про зустріч з ним. Легендарний українець дуже красномовно поставив крапку в цій темі.

"Ви знаєте, я не хочу про нього говорити. Мені про цю людину не хочеться говорити... Ой, вибачте, це не людина", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, Андрій Шевченко за свою кар'єру виступав за київське "Динамо", "Мілан" і "Челсі". За національну збірну України він зіграв 111 матчів і забив 48 голів. У 2004 році Шевченко став володарем "Золотого м'яча" - нагороди найкращому футболісту року в світі.

Після завершення кар'єри Андрій Шевченко працював головним тренером збірної України. Він виводив "синьо-жовтих" до чвертьфіналу Євро-2020.

25 січня 2024 року Шевченка було обрано новим президентом Української асоціації футболу.

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