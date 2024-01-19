Видання склало власний рейтинг найсильніших гравців чемпіонату Італії 20-річної давності.

Видання FourFourTwo опублікувало свій рейтинг кращих гравців Серії А-чемпіонату Італії з футболу 2000-х років, в якій першу позицію віддали українському форварду Андрію Шевченку.

Український легіонер виступав за" Мілан " у 1999-2006 та 2008-2009 роках.

В анотації автори рейтингу відзначають: "Ледь не вивівши київське" Динамо "у фінал Ліги чемпіонів 1998/99, Андрій Шевченко зробив наступний великий крок у своїй кар'єрі, перейшовши в" Мілан " за угодою вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Йому не знадобилося багато часу, щоб забезпечити культовий статус на "Сан-Сіро", оскільки він забивав 24 голи в кожному з перших двох сезонів у серії а, де виграв "Капоканноньєр" (титул найкращого бомбардира сезону) у сезонах 1999/2000 та 2003/04, а також Скудетто в кампанії 2003/2004".

Відео дня

Топ - 10 рейтингу виглядає наступним чином:

1. Андрій Шевченко ("Мілан")

2. Кака ("Мілан")

3. Джанлуїджі Буффон ("Парма", "Ювентус")

4. Андреа Пірло ("Брешія", "Інтер", "Мілан")

5. Фабіо Каннаваро ("Парма", "Інтер", "Ювентус")

6. Алессандро Дель П'єро ("Ювентус")

7. Паоло Мальдіні ("Мілан")

8. Алессандро Неста ("Лаціо", "Мілан")

9. Франческо Тотті ("Рома")

10. Павєл Недвед ("Лаціо", "Ювентус")

Відзначимо, що всього за 8 сезонів в "Мілані" (включаючи сезон 1999/2000) українець провів у складі команди 226 матчів, в яких забив 127 голів. З "червоно-чорними " українець став чемпіоном Італії (2003/04), володарем Кубка Італії (2002/03), Суперкубка Італії (2004), переможцем Ліги чемпіонів (2002/03) і володарем Суперкубка УЄФА-2003.

Вже в якості тренера, в сезоні 2021/22 Шевченко тренував італійську "Дженоа" з Генуї.

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