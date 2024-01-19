Видання FourFourTwo опублікувало свій рейтинг кращих гравців Серії А-чемпіонату Італії з футболу 2000-х років, в якій першу позицію віддали українському форварду Андрію Шевченку.
Український легіонер виступав за" Мілан " у 1999-2006 та 2008-2009 роках.
В анотації автори рейтингу відзначають: "Ледь не вивівши київське" Динамо "у фінал Ліги чемпіонів 1998/99, Андрій Шевченко зробив наступний великий крок у своїй кар'єрі, перейшовши в" Мілан " за угодою вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Йому не знадобилося багато часу, щоб забезпечити культовий статус на "Сан-Сіро", оскільки він забивав 24 голи в кожному з перших двох сезонів у серії а, де виграв "Капоканноньєр" (титул найкращого бомбардира сезону) у сезонах 1999/2000 та 2003/04, а також Скудетто в кампанії 2003/2004".
Топ - 10 рейтингу виглядає наступним чином:
- 1. Андрій Шевченко ("Мілан")
- 2. Кака ("Мілан")
- 3. Джанлуїджі Буффон ("Парма", "Ювентус")
- 4. Андреа Пірло ("Брешія", "Інтер", "Мілан")
- 5. Фабіо Каннаваро ("Парма", "Інтер", "Ювентус")
- 6. Алессандро Дель П'єро ("Ювентус")
- 7. Паоло Мальдіні ("Мілан")
- 8. Алессандро Неста ("Лаціо", "Мілан")
- 9. Франческо Тотті ("Рома")
- 10. Павєл Недвед ("Лаціо", "Ювентус")
Відзначимо, що всього за 8 сезонів в "Мілані" (включаючи сезон 1999/2000) українець провів у складі команди 226 матчів, в яких забив 127 голів. З "червоно-чорними " українець став чемпіоном Італії (2003/04), володарем Кубка Італії (2002/03), Суперкубка Італії (2004), переможцем Ліги чемпіонів (2002/03) і володарем Суперкубка УЄФА-2003.
Вже в якості тренера, в сезоні 2021/22 Шевченко тренував італійську "Дженоа" з Генуї.