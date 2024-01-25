Екс-гравця і тренера збірної України одностайно підтримали делегати Конгресу уаф.

У київському Будинку футболу проходить XXVI Конгрес Української Асоціації футболу (УАФ), на якому новим президентом організації,обраний Андрій Шевченко. Його кандидатура була одностайно підтримана делегатами Конгресу.

Шевченко був єдиним кандидатом, якого висунули на цю посаду 18 колективних членів УАФ. Тому, інтриги в цих виборах, по суті, не було.

З трибуни Андрій Шевченко презентував на слайдах 9 кроків для розвитку організації під своїм керівництвом - прозорість, цифровізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпраця з клубами, реформа арбітражу, посттравматичне відновлення, ефективний маркетинг і міжнародне співробітництво.

Після обрання Шевченка на пост президента УАФ також відбулися вибори першого віце-президента і двох віце-президентів Української Асоціації футболу. Згідно з пропозицією Шевченка, кандидатами на ці пости стали Павло Бойчук, а також Сергій Ребров і Олександр Шевченко. Делегати Конгресу ці кандидатури також одноголосно підтримали.

Таким чином, Андрій Шевченко став шостим президентом в історії ФФУ / уаф. Раніше цей пост займали ВІКОР Банніков (1991-1996), Валерій Пустовойтенко (1996-2000), Григорій Суркіс (2000-2012), Анатолій Коньков (2012-2015) і Андрій Павелко (2015-2023).

Останній президент уаф зараз перебуває в СІЗО через корупційні скандали в асоціації. Андрія Павелка та колишнього генсека Уаф Юрія Запісоцького звинувачують у відмиванні коштів на будівництві заводу з виробництва штучної трави.

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