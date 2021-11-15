Роберто Карлос зазначив, що "гірники" домоглися серйозного прогресу.

Колишній захисник збірної Бразилії Роберто Карлос, який зараз працює послом мадридського "Реала", поділився своєю думкою про донецький "Шахтар".

Свій коментар він дав Shakhtar Club.

"Я дивлюся багато матчів "Шахтаря". Там багато бразильців, серед них є мої друзі. Наприклад, Дентіньо (недавно покинув клуб, - Прим.), з яким ми разом грали за "Корінтіанс". Також Додо, Тете - це відмінні футболісти. Я дуже радий, що "Шахтар" кожен раз дивиться в бік Бразилії в пошуках нових талантів. У "Шахтарі" 13 бразильців, якщо не помиляюся. Я маю привітати президента донеччан з тим, що він підписав таких чудових гравців", - сказав Роберто Карлос.

Бразилець висловив думку, що "Шахтар" домігся серйозного прогресу в останні роки, і "Реалу" "корисно зустрічатися з такими командами".

Роберто Карлос вважає, що в майбутньому "гірники" можуть дістатися до фіналу Ліги чемпіонів:

"Шахтар" - це та команда, яка в найближчому майбутньому здатна дійти до півфіналу або навіть фіналу Ліги чемпіонів. Зараз "Шахтарю" важливо рости. Для цього потрібно грати проти таких суперників як "Реал", який є найтитулованішим клубом Ліги чемпіонів".

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2021-2022

У нинішньому сезоні "Шахтар" виступає в групі з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом".

"Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу"(0:2 в гостях), зіграв внічию з "Інтером"(0:0), спершу розгромно програв "Реалу" вдома (0:5), а потім з рахунком 1:2 на виїзді.

Після чотирьох турів "Шахтар" займає останнє місце в своїй групі, на 5 очок відстаючи від молдавського клубу, на 6 - від "Інтера" і на 8 - від "Реала".

Автор: Антон Дудар