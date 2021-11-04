Степаненко задоволений грою "Шахтаря", але результат йому не сподобався.

У середу, 3 листопада, в рамках четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів мадридський "Реал" обіграв донецький "Шахтар" (2:1).

Результат матчу прокоментував капітан і лідер "гірників" Тарас Степаненко. За словами українського хавбека, "Шахтар" зіграв хороший матч, але результатом він незадоволений.

"У плані якості, можна сказати, були хороші епізоди, де ми домінували і створювали моменти. Були епізоди, коли домінував і створював моменти "Реал". Але в плані результату, звичайно, я незадоволений. Вони добре оборонялися, як я розумію, теж багато працюють над цим, в позиційній обороні діють добре, закривають зони.

Коли "Реал" з такими футболістами захищається, зламати їх оборону непросто. Потрібно віддати їм належне", - цитує Степаненко офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте також"Фортуна не в нашу сторону": молода зірка Шахтаря підбив підсумки матчу з Реалом в ЛЧ"Гірникам" вдалося забити свій перший гол у нинішньому сезоні ЛЧ, проте радості це не принесло, оскільки донеччани практично втратили шанси на вихід в єврокубкову весну.

"Реал" - "Шахтар": підсумки матчу

"Реал" забив свій 1000-й та 1001-й гол в історії Ліги чемпіонів. Вдалося це Каріму Бензема.

Бензема став четвертим футболістом в історії турніру, котрому підкорилася позначка в 75 забитих м'ячів. Більше нього забивали у найпрестижнішому змаганні лише Лео Мессі, Кріштіану Роналду та Роберт Левандовскі.

Положення команд в групі D: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.

Гол Фернандо став першим для українських команд в поточному розіграші ЛЧ.

У 5-му турі "Шахтар" 24-го листопада зіграє проти "Інтера" в Італії.

Автор: Володимир Медяник