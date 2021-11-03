Підопічні Роберто Де Дзербі поступилися з мінімальним рахунком.

Донецький "Шахтар" в 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів завітав у гості до мадридського "Реала". Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "вершкових".

В першому таймі господарі забили після помилки бразильського захисника "гірників" Марлона. Він втратив м'яча перед власними воротами, Вінісіус Жуніор скористався цим і віддав асист на Каріма Бензема. Француз забив у порожні. Хоча донецька команда мала теж чудову нагоду забити на 10-й хвилині, коли Алан Патрік влучив у стійку.

На 39-й хвилині "Шахтар" відігрався: Патрік скинув м'яча на Фернандо, а той потужно під поперечину пробив і відновив паритет. Проте на 61-й хвилині Вінісіус знову віддав гольову передачу на Бензема, а той оформив дубль. Для Каріма це четвертий гол в поточному розіграші ЛЧ. Цей удар виявився переможним.

"Реал" - "Шахтар" - 2:1

Голи: Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Начо, 66), Мілітао, Алаба, Менді, Кроос, Каземіро, Модріч, Васкес, Вінісіус Жуніор, Бензема (Йович, 80)

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко (Судаков, 80), Майкон, Тете (Марлос, 80), Патрік (Маркос Антоніо, 80), Мудрик (Соломон, 71), Фернандо (Дентіньо, 86)

Попередження: Менді, 39, Каземіро, 63 - Дентіньо, 90+3

Відео першого голу Бензема

Відео голу Фернандо

Відео другого голу Бензема

"Реал" - "Шахтар": підсумки матчу

"Шахтар" знову програв, як і два тижні тому в Києві.

Положення команд в групі D: "Реал" - 9, "Шериф" - 6 очок, "Інтер" - 4, "Шахтар" - 1, проте свій матч молдавський та італійський клуб проведуть о 22:00 3 листопада.

Гол Фернандо став першим для українських команд в поточному розіграші ЛЧ.

У 5-му турі "Шахтар" 24-го листопада зіграє проти "Інтера" в Італії.

Автор: Артем Будрін