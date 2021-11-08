Дентіньо з однією перервою виступав за "гірників" протягом десяти років.

Бразильський нападник Дентіньо покинув донецький "Шахтар" після десяти років у клубі.

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Контракт футболіста з "Шахтарем" завершився. Де він продовжить кар'єру - поки що невідомо.

"Дякуємо Дентіньо за професіоналізм, старання, готовність завжди допомагати команді, яскраві матчі та важливі голи. Бажаємо удачі та великих перемог на футбольному полі й в житті!", - йдеться в повідомленні "Шахтаря".

"Шахтар" вручив бразильцеві футболку з номером 197 - саме стільки матчів 32-річний Дентіньо провів за клуб.

Дентіньо: кар'єра в "Шахтарі"

Бразильський форвард перейшов в "Шахтар" в 2011 році з "Корінтіанса".

Дентіньо виступав за "гірників" з однією перервою - в 2013 році він йшов в оренду у "Бешикташ".

За "Шахтар" форвард провів 197 матчів, в яких забив 29 голів. Він увійшов до топ-50 бомбардирів за всю історію клубу.

З "Шахтарем" Дентіньо виграв 16 трофеїв: 6 чемпіонських титулів, 5 Кубків України та 5 Суперкубків.

Автор: Антон Дудар