"Гірники" продовжують погоню за" Динамо " Київ.

У неділю, 7 листопада, в рамках 14-го туру чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" протистояв "Колосу". Гра проходила в Ковалівці.

Сенсації не сталося і "гірники" взяли три очки в 14-му турі першості УПЛ. Голами у складі "Шахтаря" відзначилися Микола Матвієнко на 15-й хвилині гри, Фернандо на 25-й і Михайло Мудрик на 72-й. За господарів поля гол забив Олег Ільїн на 41-й хвилині зустрічі.

"Колос" - "Шахтар" - 1:3

Голи: Ільїн, 41 - Матвієнко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72

"Колос": Волинець, Чорноморець, Петров, Новак, Золотов (Ром, 83), Задоя (Сітчинава, 83), Саків (Ільїн, 14), Богданов, Мілько, Чурко, Лисенко (Ренан, 71).

"Шахтар": Трубін, Ісмаїлі, Матвієнко, Вітао (Кривцов, 66), Додо, Бондаренко (Майкон, 75), Маркос Антоніо, Соломон (Мудрик, 66), Алан Патрік, Марлос (Тете, 66), Фернандо (Дентіньо, 85).

Попередження: Чорноморець, 32, Лисенко, 45, Новак, 81 – Бондаренко, 36, Алан Патрік, 46, Марлос, 59, Фернандо, 79

Відео голів:

Читайте такожШевченко вперше прокоментував своє призначення тренером ДженоаПеремога в цьому поєдинку дозволила "Шахтарю" зрівнятися за набраними очками з київським "Динамо" і вийти на перше місце в турнірній таблиці. У "гірників" і киян по 35 набраних очок.

"Колос" зіграв 13 матчів у нинішньому розіграші української Прем'єр ліги і з 11 набраними балами займає 11-е місце.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зустрінеться з "Рухом", а "Колос" у Чернігові зіграє проти "Десни".

Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур

Автор: Володимир Медяник