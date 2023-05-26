Луїш Фігу вболіватиме за "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів.

Легендарний екс-футболіст мадридського "Реала" і збірної Португалії Луїш Фігу висловився про майбутній фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться італійський "Інтер" і англійська "Манчестер Сіті".

Іменитий португалець, який свого часу захищав кольори "Інтера", висловив надію, що міланський клуб виграє у команди Пепа Гвардіоли.

"У мене багато друзів в "Манчестер Сіті". Всі думають, що "Сіті" - фаворит фіналу.

Відео дня

Переконаний, ми побачимо інтенсивний, захоплюючий і завзятий матч. Я грав за "Інтер" і, звичайно, буду вболівати за нього. Сподіваюся, вони переможуть", - наводить слова Луїша Фігу видання AS.

Фінал Ліги чемпіонів-2022/2023 відбудеться 10 червня в турецькому Стамбулі на стадіоні "Олімпійський".

Відзначимо, що "Манчестер Сіті" ще жодного разу в своїй історії не побігла в Лізі чемпіонів. У 2021 році "городяни" грали у фіналі найпрестижнішого клубного турніру, але поступилися лондонському "Челсі".

Міланський "Інтер", у свою чергу, тричі перемагав у Лізі чемпіонів. Востаннє "нерадзуррі" вигравали турнір у 2010 році під керівництвом португальця Жозе Моуріньо.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", переможець фіналу минулого сезону "Ліверпуль".

Вас також можуть зацікавити новини: