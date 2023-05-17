Долю матчу на "Джузеппе Меацца" вирішив один гол.

У четвер, 16 травня, "Інтер" та "Мілан" зійшлися у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Команди не лише грали на тому ж самому стадіоні, що і минулого тижня, але і завершили зі схожим результатом.

Усе вирішив єдиний гол на 74-й хвилині. Його забив нападник "нерадзурі" Лаутаро Мартінес з передачі Ромелу Лукаку. Матч завершився з рахунком 1:0.

"Інтер" у двох поспіль матчах проти "Мілана" здобув дві перемоги. Загальний рахунок цього італійського півфіналу Ліги чемпіонів 3:0 на користь "нерадзурі".

Відео дня

"Інтер" – "Мілан" 1:0 (перший матч – 2:0)

Гол: Мартінес 74

"Інтер": Онана, Дарміан, Ачербі, А. Бастоні, Думфріз, Чалханоглу, Барелла (Гальярдіні 84), Мхітарян (Брозович 44), Дімарко (Гозенс 66), Джеко (Лукаку 66), Лаутаро Мартінес (Корреа 84)

"Мілан": Маньян, Калабрія, Тіав (Калулу 64), Томорі, Ернандес, Тоналі, Круніч, Мессіас (Салемакерс 76), Діас (Орігі 76), Леау, Жиру

Попередження: Барелла 79, Лаутаро Мартінес 82 – Тіав 56, Тоналі 79, Круніч 81, Томорі 82

Огляд матчу:

"Інтер" вийшов у фінал Ліги чемпіонів вперше за 13 років. Тоді, у сезоні 2009-2010 рр. "нерадзурі" під керівництвом легендарного Жозе Моурінью здобули перемогу над "Баварією" і завоювали трофей Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що у цьому сезоні це не перший фінал для "нерадзурі". Минулого січня "Інтер" здобув перемогу над "Міланом" у вирішальному матчі за Суперкубок Італії. Окрім цього "нерадзурі" 24 травня зустрінуться з "Фіорентиною" у фіналі Кубка Італії.

Найсильніша команда з паралельного півфіналу ЛЧ визначиться завтра, 17 травня. Переможець пари "Манчестер Сіті" – "Реал" зійдеться у фінальному поєдинку у Стамбулі з "Інтером" 10 червня.

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