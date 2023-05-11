"Нерадзурі" забили два голи на старті зустрічі і втримали перевагу.

У рамках півфіналу Ліги чемпіонів у першому для себе матчі зустрічалися "Мілан" та "Інтер". Поєдинок відбувався на стадіоні "Сан-Сіро".

Міланське дербі на самому початку поєдинку видалося гольовим. Рахунок був відкритий вже на восьмій хвилині нападником "Інтера" Едіном Джеко. Ще через три хвилини колишній гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян подвоїв перевагу гостей.

До кінця матчу "Мілан" намагався забити бодай один гол престижу, однак "нерадзурі" вдало організували оборону і не дали цього зробити.

Відео дня

"Мілан" – "Інтер" 0:2

Голи: Джеко 8, Мхітарян 11

"Мілан": Меньян, Калабрія (Калулу 82), К'єр (Тіав 59), Томорі, Ернандес, Тоналі, Беннасер (Мессіас 17), Діас (Побега 82), Крунич, Салемакерс (Орігі 59), Жиру

"Інтер": Онана, Дарміан, Ачербі, А. Бастоні, Думфріз, Чалханоглу (Гальярдіні 78), Барелла, Мхітарян (Брозович 62), Дімарко (Де Фрай 71), Джеко (Лукаку 70), Лаутаро Мартінес (Корреа 78)

Попередження: Крунич 45+1, Томорі 64 – Мхітарян 45+1

Огляд матчу:

Матч-відповідь запланований на 16 травня. Він відбудеться на тому ж стадіоні "Сан-Сіро" (або ж інша назва – "Джузеппе Меацца"), адже "Інтер" та "Мілан" мають одну арену для двох.

Переможець цього протистояння зустрінуться з найсильнішою командою іншого півфінального дуету "Реал" – "Манчестер Сіті". У першому матчі між цими колективами була зафіксована нічия.

Фінальна зустріч поточного розіграшу Ліги чемпіонів запланована на 10 червня. Матч відбудеться на стадіоні "Ататюрк" у Стамбулі, Туреччина.

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