Йожеф Сабо поділився думкою про останні результати "Динамо".

Легендарний у минулому футболіст і колишній тренер "Динамо" Йожеф Сабо прокоментував невдалий старт команди в новому сезоні УПЛ.

Напередодні "біло-сині" програли "Зорі" в рамках третього туру УПЛ і встановили новий клубний антирекорд.

"Що сталося з "Динамо"? Моя думка - Луческу просто перевантажив гравців. Він давав шалені навантаження заради того, щоб команда потрапила в Лігу чемпіонів. Луческу їх до такої міри навантажив, що вони в другому таймі пішки ходять. Він вже не знає, що з ними робити.

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Я ще після програшу "Дніпру-1" сказав, що вони і другу гру програють. Луческу завалив гравців "Динамо" в яму, тепер їх потрібно витягати. Ми ще з Лобановським на цю тему розмовляли, що не можна так перевантажувати гравців. Навантаження треба давати поступово.

Для Луческу головне було - потрапити в Лігу чемпіонів. Не потрапив! Якби він туди вийшов, то йому б багато чого можна було пробачити. Зараз кияни знаходяться в такому стані, що я не думаю, що вони будуть вигравати", - наводить слова Сабо FanDay.

Також Йожеф Сабо оцінив шанси "Динамо" в матчі першого туру групового раунду Ліги Європи проти турецького "Фенербахче".

"Проти "Фенербахче" вони точно програють, а зі "Львовом", можливо, нічию і зроблять. Луческу посадив гравців. На початку матчу вони ще можуть рухатися, а після 30-ї хвилини взагалі сідають. У другому таймі швидкості немає, мислення немає, свіжості немає. Нічого немає, все в занепаді!", - заявив Сабо.

Нагадаємо, матч "Фенербахче" - "Динамо" запланований на четвер, 8 вересня. Київський гранд вже зустрічався з турецьким колективом в цьому сезоні. В рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "біло-сині" здолали "Фенербахче" за сумою двох матчів (0:0, 2:1).

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