У мережі з'явилося атмосферне відео.

Фанатський сектор вболівальників збірної Латвії виконав кричалку "Путін - х###о" на домашньому матчі з Туреччиною (2:3) у рамках відбору до Євро-2024.

У мережі з'явилося відео, на якому латвійці стоячи скандують кричалку про президента РФ протягом пари десятків секунд. Гра проходила на стадіоні "Сконто" у Ризі.

Нагадаємо, що кричалку "Путін - х**ло ла ла ла ла..." придумали ультрас харківського "Металіста" у 2014 році. У 2021 році українські вболівальники в поєдинку 3-го туру чемпіонату Європи з футболу проти Австрії заспівали хіт про Путіна і це потрапило в ефір російського телебачення. Цікаво, що фанати збірної Австрії теж на вулицях Бухареста кричали пісню про Путіна.

Восени 2021 року на "Арені Львів" фанати збірної України палко співали безсмертний хіт про Путіна.

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