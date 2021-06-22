Вболівальники збірної України під час поєдинку з Австрією / фото REUTERS

Українські вболівальники в поєдинку 3-го туру чемпіонату Європи з футболу проти Австрії заспівали широко відомий хіт про президента РФ. Цей матч Євро-2020 транслював загальноросійський федеральний спортивний телеканал "Матч ТВ", і кричалка від наших фанатів пролунала також і для російських глядачів футболу.

На 13-й хвилині гри на трибунах почало лунати "Путін - х**ло ла ла ла ла...". Коментатор Олександр Аксьонов удав, що не почув цього, і продовжив розповідати історію про нападника збірної Австрії Марко Арнаутовича.

Нагадаємо, що напередодні гри в Бухаресті австрійські вболівальники також скандували лайливу пісню про Путіна.

Нагадаємо, що в Росії чиновники дуже обурені тим, що на стадіонах під час Євро-2020 скандують пісню про Путіна. На додаток, в РФ закликали застосувати дисциплінарні санкції проти українських вболівальників.

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Автор: Артем Будрін