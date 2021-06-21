На вулицях Бухаресту панує атмосфера футбольного свята.

В столиці Румунії, Бухаресті, напередодні доленосного поєдинку третього туру Євро-2020 між збірними України та Австрії вболівальники обох команд об'єдналися та весело провели дозвілля.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Австрія.

На одній із вулиць Бухаресту група фанатів заспівала широко відому кричалку про президента РФ. Відеоролик опублікувала сторінка Zorya Londonsk в Instagram.

Нагадаємо, що в Росії чиновники дуже обурені тим, що на стадіонах під час Євро-2020 скандують пісню про Путіна. На додаток, в РФ закликали застосувати дисциплінарні санкції проти українських вболівальників.

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Україна - Австрія: перед матчем

Обидві команди в групі С поступилися Нідерландам, але виграли у Північної Македонії. До очної зустрічі Австрія та Україна підходять з однаковою кількістю очок. Але команда Шевченка розташовується вище в таблиці, оскільки має більше забитих голів (4:4 проти 3:3 у австрійців).

Україна двічі зустрічалася з Австрією в товариських матчах - 2:1 в 2011 році і 2:3 в 2012-му.

Зберегти друге місце в групі С Україні дозволить навіть нічийний результат. Водночас поразка відкине "жовто-синіх" на підсумкову третю позицію. Австрія ж повинна здобути тільки перемогу, якщо хоче фінішувати другою.

Вже відомо, що поєдинок обслуговуватиме "фартовий" для України арбітр, який працював на матчі Євро-2012, коли "жовто-сині" перемогли Швецію (2:1).

Тренерський штаб України вже сформував заявку на гру.

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Автор: Артем Будрін