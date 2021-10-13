Збірна України грала зі збірною Боснії і Герцеговини.

Українські вболівальники хором заспівали пісню "Путін х**ло" в ході матчу кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах.

На записі можна почути, що глядачі "Арени Львів" скандували слова пісні на початку матчу, а також наприкінці першого тайму.

Нагадаємо, що раніше цю пісню виконали під час репетиції військового параду до Дня Незалежності в Києві.

Тоді російська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі свого шоу назвала Україну "Талібаном". Вона заявила, що російсько-українським відносинам після цієї пісні на параді військових - "хана".

Україна - Боснія і Герцеговина: підсумки матчу

Збірна України в черговому матчі кваліфікації на Чемпіонат світу - 2022 приймала збірну Боснії і Герцеговини. Матч пройшов на "Арені Львів" і завершився внічию. Як відомо, збірна України зіграла внічию вшосте в семи матчах кваліфікації ЧС-2022.

Автор: Віолетта Орлова