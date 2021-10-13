Українські вболівальники хором заспівали пісню "Путін х**ло" в ході матчу кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Відповідне відео з'явилося в соцмережах.
На записі можна почути, що глядачі "Арени Львів" скандували слова пісні на початку матчу, а також наприкінці першого тайму.
Нагадаємо, що раніше цю пісню виконали під час репетиції військового параду до Дня Незалежності в Києві.
Тоді російська пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі свого шоу назвала Україну "Талібаном". Вона заявила, що російсько-українським відносинам після цієї пісні на параді військових - "хана".
Україна - Боснія і Герцеговина: підсумки матчу
Збірна України в черговому матчі кваліфікації на Чемпіонат світу - 2022 приймала збірну Боснії і Герцеговини.
Матч пройшов на "Арені Львів" і завершився внічию.
Як відомо, збірна України зіграла внічию вшосте в семи матчах кваліфікації ЧС-2022.