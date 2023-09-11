Збірна Нідерландів посідає друге місце в групі B відбору на ЧЄ-2024.

У неділю, 10 вересня, відбувся поєдинок шостого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Нідерландів протистояла національній команді Ірландії.

Гра проходила на стадіоні "Авіва" в Дубліні і завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей.

Господарям поля вдалося відкрити рахунок у грі вже 4-й хвилині - пенальті реалізував Адама Айда.

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Збірна Нідерландів зрівняла рахунок через 15 хвилин - на 19-й хвилині пенальті реалізував коді Гакпо. На 56-й хвилині Ваут Вегхорст вивів "ораньє" вперед. Асистував йому Дензел Дюмфріс.

Ірландія - Нідерланди - 1:2

Голи: Айда (пенальті), 4 - Гакпо (пенальті), 19, Вегхорст, 56

Ірландія: Базуну, Даффі, Іган (Макграт, 73), Коллінз, Доерті (Ебоселе, 87), Макклейн (Меннінг, 64), Браун (Смоллбоун, 74), Каллен, Найт (Армстронг, 87), Огбене, Айда

Нідерланди: Флеккен, ван Дейк, Аке, де Лігт, Думфріс, Блінд (Вегхорст, 46), де Йонг, Віффер (Рейндерс, 46), Сімонс (Бергейс, 90), Мален (Копмейнерс, 68), Гакпо (Ланг, 81)

Попередження: Базуну, 19, Найт, 67 - Віффер, 16, Гакпо, 57, Вегхорст, 87

Огляд матчу:

Збірна Нідерландів набрала 9 очок і займає друге місце в групі В кваліфікації Євро-2024. Стільки ж очок у Греції, що йде третьою. Ірландія з 3 очками займає четверте місце. Лідирує в групі збірна Франції - 15 очок.

У наступному турі збірна Ірландії зіграє проти Греції, а Нідерланди зустрінуться з національною командою Франції.

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