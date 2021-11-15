Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.
Свій коментар він дав YouTube-каналу УАФ.
Боснія і Герцеговина вже втратила шанси на вихід на чемпіонат світу, але, на думку Караваєва, це не означає, що боснійці будуть легким суперником:
"Є дві сторони медалі. Вони можуть бути як невмотивованими, розслабленими, грати в свій футбол без завдання, і у них все буде виходити. З іншого боку, можуть вийти ті, хто мало грають у збірній, щоб себе проявити, тому що цей матч нічого не вирішує. Можуть як добре зіграти, так і погано".
Караваєв підкреслив, що збірна України повинна в першу чергу дивитися на себе:
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"Нам потрібно показати свою гру, щоб не відштовхуватися від суперника, і тоді все у нас вийде. Якщо ми покажемо і приготуємо свій футбол, їм буде важко. У нас все вийде, якщо ми будемо зарядженими, мотивованими та грати один за одного, тому все буде добре".
Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем
- Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.
- У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.
Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.
Боснійці мають кадрові втрати перед матчем з Україною.
Обслужить поєдинок один з найкращих арбітрів світу.
Раніше УНІАН повідомляв про можливі варіанти, які дозволять Україні зайняти другу сходинку в групі і вийти в плей-оф.