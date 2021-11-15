Олександр Караваєв заявив, що збірна України повинна показати свою гру.

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від майбутнього матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Свій коментар він дав YouTube-каналу УАФ.

Боснія і Герцеговина вже втратила шанси на вихід на чемпіонат світу, але, на думку Караваєва, це не означає, що боснійці будуть легким суперником:

"Є дві сторони медалі. Вони можуть бути як невмотивованими, розслабленими, грати в свій футбол без завдання, і у них все буде виходити. З іншого боку, можуть вийти ті, хто мало грають у збірній, щоб себе проявити, тому що цей матч нічого не вирішує. Можуть як добре зіграти, так і погано".

Караваєв підкреслив, що збірна України повинна в першу чергу дивитися на себе:

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"Нам потрібно показати свою гру, щоб не відштовхуватися від суперника, і тоді все у нас вийде. Якщо ми покажемо і приготуємо свій футбол, їм буде важко. У нас все вийде, якщо ми будемо зарядженими, мотивованими та грати один за одного, тому все буде добре".

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Автор: Антон Дудар