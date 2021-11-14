Збірна України зіграє проти немотивованого суперника.

Збірна України 16 листопада зіграє доленосний матч у рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2022. "Жовто-сині" проведуть завершальну гру відбору на виїзді проти боснійців.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.

Букмекери вважають підопічних Олександра Петракова фаворитом протистояння.

На звитягу збірної України пропонується коефіцієнт 1,87, на нічию - 3,74, а на перемогу господарів - 4,54.

На те, що Україна не поступиться на чужому полі, букмекери дали коефіцієнт 1,24, а на те, що Боснія і Герцеговина не програє - 2,07.

Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Автор: Артем Будрін