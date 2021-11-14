Збірна України 16 листопада зіграє доленосний матч у рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2022. "Жовто-сині" проведуть завершальну гру відбору на виїзді проти боснійців.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.
Букмекери вважають підопічних Олександра Петракова фаворитом протистояння.
На звитягу збірної України пропонується коефіцієнт 1,87, на нічию - 3,74, а на перемогу господарів - 4,54.
На те, що Україна не поступиться на чужому полі, букмекери дали коефіцієнт 1,24, а на те, що Боснія і Герцеговина не програє - 2,07.
Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем
- Гра розпочнеться 16-го листопада о 21:45 в боснійському місті Зеніца.
- У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.
Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У Боснії - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.
Боснійці зазнали кадрових втрат перед матчем з Україною.
Обслужить поєдинок один з найкращих арбітрів світу.
Раніше повідомлялися можливі варіанти, які дозволять Україні посісти другу сходинку в групі та вийти до плей-оф.