Українські футболісти зіграли в текбол на офісному столі.

Футболісти збірної України, які готуються провести контрольний матч проти Болгарії, зіграли в незвичайну гру - так званий "текбол", тільки не на спеціальному столі, а на офісному.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна-Болгарія.

В одній команді були Олександр Зінченко та Микола Матвієнко, які нещодавно стали кумами. В іншій - Роман Яремчук та Едуард Соболь.

Гра завершилася перемогою Зінченка і Матвієнка, а переможеним довелося віджиматися.

Зінченко при цьому підійшов до Яремчука і змусив форварда "Бенфіки" виконувати вправу старанніше.

Відео опублікував канал vZbirna.

Збірна України: матчі в листопаді

Збірна України в листопаді проведе два матчі: 11 листопада вдома товариську гру проти Болгарії, а потім 16 числа в гостях проти Боснії і Герцеговини в рамках кваліфікації до ЧС.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Однак у головних конкурентів є матч в запасі.

Автор: Антон Дудар