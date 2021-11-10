Збірна України проведе контрольний матч в Одесі.

11 листопада збірна України проведе товариський матч проти збірної Болгарії. Команди зіграють на стадіоні "Чорноморець" в Одесі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Болгарія.

Україна - Болгарія: де дивитися матч

У прямому ефірі протистояння української та болгарської збірних можна буде подивитися на каналі "Футбол 1".

Стартовий свисток прозвучить о 19.30.

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Телеканал "Україна" покаже матч у записі. Трансляція розпочнеться о 23.20.

Україна - Болгарія: перед матчем

Історія протистоянь між командами налічує 4 зустрічі: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) і один раз була зафіксована нічия (1:1). Всі матчі були товариськими.

25 гравців були викликані в розташування збірної України на цей збір. Травмованого Віталія Миколенка у таборі замінив Віктор Корнієнко.

Розсудить суперників бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Ардою Кардезлером. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме українець Віталій Романов.

Збірна України зіграє з болгарами перед поєдинком проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Це буде вирішальний матч для "жовто-синіх", в якому на кону стоятиме путівка на чемпіонат світу-2022.

Автор: Антон Дудар