Микола Матвієнко став хрещеним батьком для дочки Олександра Зінченка.

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко став хрещеним батьком для дочки гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

Про це футболісти збірної України розповіли на своїх сторінках в Instagram.

Тримісячну Єву хрестили в Києві.

Хрещеною мамою стала дружина ще одного футболіста збірної України Романа Яремчука Христина.

"У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Спасибі батькам, що довірили свою донечку", - написав Матвієнко на своїй сторінці.

"Хрещення нашого маленького дива. Наша сім'я поповнилася улюбленими кумами", - написала дружина Зінченка Влада Седан.

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Автор: Антон Дудар