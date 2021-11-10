Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко став хрещеним батьком для дочки гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.
Про це футболісти збірної України розповіли на своїх сторінках в Instagram.
Тримісячну Єву хрестили в Києві.
Хрещеною мамою стала дружина ще одного футболіста збірної України Романа Яремчука Христина.
"У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Спасибі батькам, що довірили свою донечку", - написав Матвієнко на своїй сторінці.
"Хрещення нашого маленького дива. Наша сім'я поповнилася улюбленими кумами", - написала дружина Зінченка Влада Седан.
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Зінченко і Седан: як створювалася сім'я
- Про роман Олександра Зінченка і телеведучої Влади Седан стало відомо в червні 2019-го, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.
- Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а весільну церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
- Урочиста подія пройшла в Києві 24 серпня 2020 року, про що повідомила сама наречена.
- Пізніше Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп.
- 1 серпня Зінченко і Седан стали батьками - у них народилася дочка. Дівчинку назвали Єва.