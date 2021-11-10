Микола Матвієнко став хрещеним тримісячної Єви / фото instagram.com/zinchenko_96

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко став хрещеним батьком для дочки гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

Про це футболісти збірної України розповіли на своїх сторінках в Instagram.

Тримісячну Єву хрестили в Києві.

Хрещеною мамою стала дружина ще одного футболіста збірної України Романа Яремчука Христина.

"У цей світлий день я став хрещеним батьком маленької принцеси. Спасибі батькам, що довірили свою донечку", - написав Матвієнко на своїй сторінці.

"Хрещення нашого маленького дива. Наша сім'я поповнилася улюбленими кумами", - написала дружина Зінченка Влада Седан.

фото instagram.com/zinchenko_96
фото instagram.com/zinchenko_96
фото instagram.com/koliamatvienko

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Автор: Антон Дудар