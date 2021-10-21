Олександр Зінченко і Влада Седан цього року стали батьками / фото instagram.com/zinchenko_96
Півзахисник збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в мережі привітав з днем народження свою дружину Владу Седан.
Відомій телеведучій виповнилося 26 років.
На своїй сторінці в Instagram Зінченко опублікував спільне фото з дружиною і публічно зізнався в коханні.
"З днем народження, моя королева. Я дуже сильно тебе люблю", - написав футболіст.
instagram.com/zinchenko_96
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Зінченко і Седан: як створювалася сім'я
- Про роман Олександра Зінченка і телеведучої влади Седан стало відомо в червні 2019-го, коли футболіст поцілував кохану в прямому ефірі.
- Зінченко зробив пропозицію Седан на стадіоні, а весільну церемонію довелося відкласти через пандемію коронавірусу.
- Урочиста подія пройшла в Києві 24 серпня 2020 року, про що повідомила сама наречена.
- Пізніше Зінченко розмістив на своїй сторінці в Instagram весільний кліп.
- 1 серпня Зінченко і Седан стали батьками - у них народилася дочка. Дівчинку назвали Єва.