Телеведучій Владі Седан виповнилося 26 років.

Півзахисник збірної України і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в мережі привітав з днем народження свою дружину Владу Седан.

Відомій телеведучій виповнилося 26 років.

На своїй сторінці в Instagram Зінченко опублікував спільне фото з дружиною і публічно зізнався в коханні.

"З днем народження, моя королева. Я дуже сильно тебе люблю", - написав футболіст.

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Автор: Антон Дудар