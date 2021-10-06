Хабіб Нурмагомедов обійняв на знімку Олександра Зінченка.

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко опублікував спільні фото з колишнім чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим.

Зінченко зробив відповідний допис в Instagram.

Хавбек збірної України зустрівся з Нурмагомедовим 3 жовтня під час поєдинку чемпіонату Англії між "Ліверпулем" та "Манчестер Сіті" (2:2).

"Було приємно дивитися гру та спілкуватися з тобою, Хабіб Нурмагомедов", - надрукував Зінченко.

33-річний Хабіб - екс-чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) у легкій вазі до 70 кілограмів. Росіянин оголосив про завершення кар'єри в березні 2021 року.

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Автор: Артем Будрін