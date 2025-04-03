Команда "Буковина" вперше вийшла до півфіналу Кубка України.

Сьогодні, 3 квітня, відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону 2024/2025 років. Тепер чотири клуби знають своїх майбутніх суперників, повідомляють на сайті Української футбольної Прем'єр-ліги.

Після поєдинків чвертьфіналу змагань до 1/2 фіналу вийшли три команди з УПЛ: "Шахтар", "Динамо" і "Полісся". Також до 1/2 фіналу вийшов клуб із Першої ліги - "Буковина". Це дебютний вихід у півфінал Кубка України для чернівецького клубу.

Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України:

Відео дня

"Буковина" (Чернівці) - "Динамо" (Київ);

"Полісся" (Житомир) - "Шахтар" (Донецьк).

Зазначається, що обидва матчі відбудуться в середу, 23 квітня.

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Раніше легендарний воротар Джанлуїджі Буффон назвав 5 найкращих воротарів у сучасному футболі. Одним із них є Майк Меньян із "Мілана". Також до списку потрапив один із найкращих воротарів світу з моменту свого переходу в "Атлетіко", Ян Облак, який був відзначений Буффоном ще у 2022 році.

Крім того, відомий український футбольний тренер Мирон Маркевич назвав найкращого тренера УПЛ. Наразі команда цього фахівця посідає другу позицію в турнірній таблиці.

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