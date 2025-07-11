Зокрема в матчах скасували додатковий час у випадку нічиї в перші 90 хвилин.

Українська асоціація футболу представила формат розіграшу Кубка України в сезоні 2025/26.

"Відкриття турніру та жеребкування кваліфікаційного раунду вже зовсім скоро. Базова дата перших матчів – 9-10 серпня. Це буде боротьба. Це буде шлях для нових імен", - повідомляється в Telegram-каналі асоціації. Новий розіграш відбудеться з такими змінами:

старт із кваліфікації серед переможців регіональних кубків;

з 1/32 - до гри приєднуються клуби УПЛ (без учасників єврокубків);

в 1/16 – ще 4 клуби, які представляють Україну в Європі;

один раунд - один матч, без додаткового часу. Одразу серія післяматчевих пенальті;

максимально сліпий жереб: Шахтар або Динамо можуть грати між собою, або проти аматорів;

усі матчі – в прямому ефірі на УПЛ ТБ;

вперше за багато років - новий трофей.

Український футбол: інші важливі новини

Напередодні донецький "Шахтар" зіграв перший матч кваліфікації Ліги Європи проти фінського клубу "Ільвес Тампере". Гірники розгромили суперника з рахунком 6:0.

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Дублем у матчі відзначився Аліссон. Крім того, за донеччан забивали Еліас, Кевін, Педріньо та Невертон.

Раніше стало відомо, що український захисник Олександр Зінченко може змінити клуб. За даними Arsenal Insider, лондонці можуть обміняти українця на португальського вінгера "Мілана" Рафаеля Леау.

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