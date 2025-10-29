Перший тайм завершився без забитих м'ячів, але вже в другій половині матчу було забито три голи.

Київське "Динамо" перемогло донецький "Шахтар" у центральному матчі 1/8 фіналу Кубка України. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь столичного клубу.

На початку матчу активний контроль м'яча демонстрували гравці "Шахтаря". Уже на десятій хвилині гри голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет здійснив перший сейв.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів. Уже на 48-й хвилині матчу Лука Мейрелліс із "Шахтаря" несподівано забив гол головою, зробивши рахунок 0:1.

На 72-й хвилині гри Андрій Ярмоленко завдав точного удару по воротах суперника та зрівняв рахунок до 1:1. Незабаром після цього його замінили на Едуардо Герреро.

Уже на 79-й хвилині матчу Герреро забив другий для "Динамо" гол, встановивши фінальний рахунок 2:1. Після забитого гола панамський футболіст зняв футболку і отримав за це жовту картку. Ще через кілька хвилин захисник "Шахтаря" Юхим Конопля також отримав жовту картку за фол у центрі поля.

