"Ліверпуль" без проблем пробився в 1/8 фіналу Кубка Англії.

У неділю, 28 січня, відбувся поєдинок 1/16 фіналу Кубка Англії з футболу, в якому "Ліверпуль" приймав "Норвіч".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 16-й хвилині - відзначився півзахисник "червоних" Кертіс Джонс, асистував йому Джеймс Макконнелл. На 22-й хвилині Бен Гібсон зрівняв рахунок. На 28-й хвилині нападник "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс знову вивів команду вперед. На 53-й хвилині Діогу Жота зміцнив перевагу, а через 10 хвилин Вірджіл ван Дейк зробив рахунок розгромним. На 69-й хвилині гравець "Норвіча" Борха Сайнс відіграв один м'яч. Але в самому кінці гри, на 90+5-й хвилині Раян Гравенберх знову зробив різницю в три м'ячі.

"Ліверпуль" - "Норвіч Сіті" - 5:2

Голи: Джонс, 16, Нуньєс, 28, Жота, 53, ван Дейк, 63, Гравенберх, 90+5 - Гібсон, 22, Сайнс, 69

"Ліверпуль": Аліссон, Бредлі, Конате (ван Дейк, 55), Куанса, Гомес (Робертсон, 55), Гравенберх, Макконнелл (Діас, 79), Джонс (Собослай, 56), Жота, Нуньєс (Александер-Арнолд, 66), Гакпо

"Норвіч Сіті": Лонг, Стейсі, Хенлі (Соренсен, 62), Гібсон, Маккаллум (Яннуліс, 83), Фаснахт (Гіббс, 84), Нуньєс, Маклін, Сара, Ернандес (Сайнс, 61), Барнс (Іда, 62)

Огляд матчу:

Відзначимо, що жеребкування 1/8 фіналу Кубка Англії вже відбулося. Згідно з її результатами, суперником "Ліверпуля" в наступному раунді стане переможець пари "Вотфорд" - "Саутгемптон".

Додамо, що свій наступний поєдинок "Ліверпуль" зіграє 31 січня проти лондонського "Челсі". Початок зустрічі - о 22:15 за київським часом.

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