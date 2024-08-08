Зустріч-відповідь пройде в Пльзені 15 серпня.

Український футбольний клуб "Кривбас" поступився в кваліфікаційному матчі чеському клубу "Вікторія" з чеського Пльзеня в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи з рахунком 1:2. Матч відбувався у словацькому Кошице на стадіоні Kosicka futbalova arena.

Команда Юрія Вернідуба забила першою. Швидка атака криворіжан по флангу завершилася пасом Івана Дібанго, який замкнув Прінс Аду на 20-й хвилині.

"Вікторія" змогла відігратися одразу після перерви: гол забив на 48 хвилині Йіржі Панос. Чехи вийшли вперед на 69-й хвилині, коли відзначився Даніель Вашулін.

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Зустріч у відповідь пройде в Пльзені 15 серпня.

Ліга Європи-2024/25. Кваліфікація. Третій раунд. Перший матч

Кривбас - Вікторія Пльзень - 1:2 (1:0)

Голи: Аду, 20 - Панос, 48, Вашулін, 69

Виступи українських клубів в еврокубках

6 серпня на "Арені Люблін" у Польщі київське "Динамо" зустрілося у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із шотландським клубом "Глазго Рейнджерс". Матч завершився нічиєю – із рахунком 1:1.

Рахунок відкрили кияни, коли Андрій Ярмоленко з близької дистанції переправив м'яч у ворота шотландців. Проте "Динамо" не змогло втримати перемогу – гол у ворота в компенсований час забив Сір'єл Дессер (90+4).

Житомирське "Полісся" з поразки дебютувало у футбольних єврокубках. У першому матчі другого відбіркового раунду Ліги конференцій підопічні Імада Ашура поступилися на виїзді словенській "Олімпії". Другий матч теж закінчився поразкою українського клубу і вильтом з турніру.

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