Директор "Оболоні" заявив, що клуб офіційно відмовляється від використання системи VAR.

Футбольний клуб "Оболонь", який виступає в Українській Прем'єр-лізі, вирішив відмовитися від використання системи VAR після спірних суддівських рішень в матчі проти "Полісся".

Директор київського клубу Олександр Різниченко прокоментував ситуацію з приводу відмови від VAR. Він заявив, що кошти, які йдуть на використання системи VAR краще витратити на дрони для українських військових.

"VAR служить для того, щоб допомагати арбітрам на полі. Але якщо за допомогою VAR арбітр допускає такі помилки, а клуби ще за це платять величезні кошти, то навіщо нам цей VAR? Що він нам дає? Краще я за ці кошти куплю п'ять дронів і передам військовим на фронт, а не буду годувати кого-небудь.

Нехай арбітр нашого матчу проти "Полісся" подивиться матч "Колос" – "Кривбас". Аналогічних моментів, навіть більш складних, було два, але ні в одному не призначили пенальті. Ми розцінюємо це так, що арбітр матчу з "Поліссям" шукав моменти, щоб призначити пенальті в наші ворота.

Друге питання. 151 тисяча за оренду фургона VAR. Це за те, щоб його заправити, і він доїхав з центру Києва на Оболонь? Як мені говорили представники інших клубів УПЛ, вони були придбані на кошти клубів. Але чому вони не на балансі клубів? Проблема в тому, що за допомогою VAR арбітри приймають неадекватні рішення. Президент також дотримується цієї думки.

На нашому стадіоні більше VAR працювати не буде. Це наша офіційна і принципова позиція. Якщо президент клубу погодиться з цим, ми пустимо VAR. Якщо його призначать і він приїде, то нехай, я ж не буду влаштовувати цирк. Але платити за нього не буду і пущу тільки за розпорядженням керівництва.

Ми звернулися до УПЛ і Комітету арбітрів з приводу роз'яснень суперечливих на нашу думку моментів, але нам нічого не відповіли. Після чого ми відправили офіційний лист в УАФ і УПЛ, що ми відмовляємося від роботи VAR на "Оболонь-Арені". Чому в усьому світі VAR працює і приносить користь,а у нас навпаки? Думаю, справа в кваліфікації наших арбітрів", - наводить слова Різниченка УПЛ ТБ.

Нагадаємо, "Оболонь" повернулася в УПЛ цього року через десять років. За шість зіграних турів київський клуб набрав 5 очок і займає 11-е місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.

У наступному турі УПЛ "Оболонь" зіграє на виїзді проти донецького "Шахтаря". Гра відбудеться 16 вересня.

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