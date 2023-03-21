Екс-гравець "Шахтаря" підколов молодих гравців "гірників" за недавню поразку від "Феєнорда".

Півзахисник польського клубу "Краковія" Євген Коноплянка, який повернувся до національної збірної України після призначення Руслана Ротаня, зустрівся з молодими гравцями "Шахтаря" Анатолієм Трубіним, Георгієм Судаковим та Артемом Бондаренком у розташуванні національної команди.

На відео, яке опублікувала прес-служба УАФ, 33-річний футболіст підійшов до групи "гірників" і жорстко підколов їх, натякнувши на недавню поразку донецького клубу в Лізі Європи. "Шахтар" нещодавно вилетів з єврокубків, програвши на виїзді "Феєнорду" з рахунком 1:7.

"Ну слухайте, ну йо-ма-йо. На трьох 24 роки. Стежу за вами, бачу, що навчилися сімку ковтати", - сказав Коноплянка молодим футболістам.

Додамо, що Євген Коноплянка востаннє грав за збірну України восени 2019 року. Тоді він вийшов на заміну в спарингу проти Нігерії (2:2). Всього в активі 33-річного футболіста 83 матчі за національну команду і 21 гол.

Напередодні збірна України вирушила до Лондона, де 26 березня зіграє свій перший матч у рамках відбору на ЧЄ-2024 з футболу проти національної команди Англії.

Нагадаємо, в групі з кваліфікації Євро-2024 також грають команди Італії, Північної Македонії та Мальти.

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