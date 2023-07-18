"Аль-Наср" за один тайм пропустив п'ять голів від іспанської "Сельти".

У понеділок, 17 липня, відбувся товариський поєдинок, в якому "Аль-Наср" грав проти іспанського клубу "Сельта".

Гра завершилася розгромною поразкою Кріштіану Роналду і компанії з рахунком 0:5.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. У другій половині зустрічі "Аль-Наср" залишився в меншості після вилучення Аль-Амрі на 52-й хвилині і після цього команда посипалася.

Футболісти "Сельти" з 57-ї по 75-ту хвилину забили саудівському клубу п'ять голів. По два голи забили Мігель Родрігес і Йорген Ларсен, ще один м'яч в активі Гаеля Алонсо.

"Сельта" - "Аль-Наср" - 5:0

Голи: Алонсо, 57, Ларсен, 73, 75, Родрігес, 62, 71

Огляд матчу:

Відзначимо, що головна зірка "Аль-Насра" Кріштіану Роналду почав цю гру в стартовому складі і був замінений на 48-й хвилині.

Додамо, що очолює "Аль-Наср" португальський фахівець Луїш Каштру. Він був призначений на посаду головного тренера саудівського клубу цього літа.

Нагадаємо, Луїш Каштру відомий українським уболівальниками по роботі в "Шахтарі". Португалець очолював донецький клуб з 2019 по 2021 рік. З "гірниками" він став чемпіоном України в сезоні 2019/2020 і вивів команду у півфінал Ліги Європи.

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