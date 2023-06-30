Каштру підписав з "Аль-Насром" дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

Головний тренер бразильського "Ботафого" Луїш Каштру достроково залишить команду, щоб очолити "Аль-Наср" (Саудівська Аравія).

Як повідомляє ESPN, 61-річний португалець погодився очолити "Аль-Наср", тому що там виступає легенда футболу Кріштіану Роналду. Знаменитий на весь світ бомбардир у особистій розмові переконав Каштру приєднатися до "Аль-Насру". Вочевидь, Роналду буде приємно працювати із земляком.

Каштру підписав з "Аль-Насром" дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

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Нагадаємо, з січня 2023 року Роналду є гравцем "Аль-Насру".

Луїш Каштру: кар'єра в "Шахтарі" та після нього

Каштру прийняв "Шахтар" у червні 2019 року. У сезоні 2019-2020 йому вдалося виграти чемпіонат України, а також вивести "гірників" у півфінал Ліги Європи.

У сезоні 2020-2021 "Шахтар" вперше з сезону 2006/07 залишився без трофеїв. За підсумками сезону португальський тренер покинув "гірників" й очолив катарський "Аль-Духаїль". А в березні 2022 року фахівець прийняв бразильський "Ботафого".

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