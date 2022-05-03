Луїш Каштру допоміг деяким українським сім’ям.

Колишній головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував україно-російську війну.

"В мене досі є зв’язки в Україні. Там дійсно відбуваються жахливі речі. Люди ночують в неймовірних умовах, сплять в бункерах, гаражах. Окремо взяті родини вимушені взагалі розлучатися. Нам вдалося допомогти деяким українським сім’ям.

Це помилка світових лідерів. Це справжній сором, вони повинні забезпечувати мир, а не війну. Не розумію, як в цьому випадку війна перемогла мир. Коли з’являється якийсь лідер, що підтримує війну, всі інші повинні йому протистояти", – наголосив Каштру в ефірі SportTV.

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