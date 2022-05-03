Луїш Каштру / фото REUTERS
Колишній головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прокоментував україно-російську війну.
"В мене досі є зв’язки в Україні. Там дійсно відбуваються жахливі речі. Люди ночують в неймовірних умовах, сплять в бункерах, гаражах. Окремо взяті родини вимушені взагалі розлучатися. Нам вдалося допомогти деяким українським сім’ям.
Це помилка світових лідерів. Це справжній сором, вони повинні забезпечувати мир, а не війну. Не розумію, як в цьому випадку війна перемогла мир. Коли з’являється якийсь лідер, що підтримує війну, всі інші повинні йому протистояти", – наголосив Каштру в ефірі SportTV.
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- Каштру прийняв "Шахтар" у червні 2019 року. У сезоні 2019-2020 йому вдалося виграти чемпіонат України, а також вивести "гірників" у півфінал Ліги Європи.
- У сезоні 2020-2021 "Шахтар" вперше з сезону 2006/07 залишився без трофеїв. За підсумками сезону португальський тренер покинув "гірників" й очолив катарський "Аль-Духаїль".
- Наразі 60-річний фахівець очолює бразильський "Ботафого".