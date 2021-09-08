Андрій Воронін / фото УНІАН
Колишній нападник збірної України Андрій Воронін зіграє на Кубку легенд у Москві.
Про це повідомляє офіційна сторінка "Кубку легенд" в Instagram.
Ветеранські команди Іспанії, Португалії, Росії, Німеччини, Туреччини та збірної зірок виступлять на турнірі.
42-річний Воронін гратиме за збірну зірок. Йому складуть компанію титуловані футболісти: Марко Матерацці, Давід Трезеге, Александр Глєб, Хав'єр Савіола, Естебан Камбіассо та інші.
Нагадаємо, що Воронін працює у тренерському штабі московського "Динамо".
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Андрій Воронін: кар'єра футболіста
- Воронін з'являвся на полі у футболці національної збірної України 74 рази, в яких зміг забити 8 м'ячів.
- Андрій є вихованцем одеського "Чорноморця", але за першу команду жодного матчу так і не зіграв. За свою кар'єру Воронін захищав кольори таких клубів, як "Ліверпуль", "Баєр", "Боруссія М", "Фортуна", "Герта", "Кельн", "Майнц" та московське "Динамо".