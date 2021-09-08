Колишній зірковий футболіст збірної України виступить на Кубку легенд у Москві

Андрій Воронін візьме участь у ветеранському турнірі.

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін зіграє на Кубку легенд у Москві. Про це повідомляє офіційна сторінка "Кубку легенд" в Instagram. Ветеранські команди Іспанії, Португалії, Росії, Німеччини, Туреччини та збірної зірок виступлять на турнірі. 42-річний Воронін гратиме за збірну зірок. Йому складуть компанію титуловані футболісти: Марко Матерацці, Давід Трезеге, Александр Глєб, Хав'єр Савіола, Естебан Камбіассо та інші. Нагадаємо, що Воронін працює у тренерському штабі московського "Динамо". Читайте також "Поважаю Росію": екс-тренер Динамо та збірної України відреагував на скандал з формою Андрій Воронін: кар'єра футболіста Воронін з'являвся на полі у футболці національної збірної України 74 рази, в яких зміг забити 8 м'ячів.

Андрій є вихованцем одеського "Чорноморця", але за першу команду жодного матчу так і не зіграв. За свою кар'єру Воронін захищав кольори таких клубів, як "Ліверпуль", "Баєр", "Боруссія М", "Фортуна", "Герта", "Кельн", "Майнц" та московське "Динамо". Автор: Артем Будрін

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