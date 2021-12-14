Ференцварош відправив у відставку Петера Штегера.

Чинний чемпіон Угорщини "Ференцварош" оголосив про відставку головного тренера команди Петера Штегера.

Про це повідомляється на офіційному сайті угорського клубу.

Разом з австрійським тренером з клубу пішли і два його асистенти - Герхард Фелльнер і Олександр Баде.

Серед головних претендентів на посаду головного тренера угорського клубу в ЗМІ називають головного тренера луганської "Зорі" Віктора Скрипника. Також повідомляється про інтерес "Ференцвароша" до наставника молдавського "Шерифа" Юрія Вернидуба.

Читайте також"Тепер я працюю вантажником": екс-гравець збірної України, що зламало його тренерську кар'єруЛуганська "Зоря" під керівництвом Віктора Скрипника двічі завойовувала бронзові медалі УПЛ, а також доходила до фіналу Кубка України.

Що стосується Юрія Вернидуба, то на чолі молдавського "Шерифа" український фахівець став чемпіоном країни, а також вивів свою команду в груповий етап Ліги чемпіонів, де посів третє місце в групі з "Шахтарем", "Реалом" і "Інтером" і продовжить виступи на євроарені вже в Лізі Європи.

Крім того, на вакантне місце претендують Еусебіо Ді Франческо, екс-помічник Рональда Кумана Альфред Шредер, наставник "Мольде" Ерлінг Мо і колишній головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов.

Ференцварош: результати в сезоні

"Фраді" набрали 32 очки після 15-ти турів у чемпіонаті Угорщини і на одне очко відстають від лідируючої "Варди", маючи гру в запасу.

У групі G Ліги Європи команда посіла останнє місце, здобувши одну перемогу і п'ять разів поступившись суперникам в особі "Бетіса", "Селтіка" і "Байєра".

Автор: Володимир Медяник