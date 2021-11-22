Олександр Зубков допоміг своїй команді розгромити"Фехервар".

У неділю, 21 листопада, в рамках 13-го туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош", кольори якого захищає гравець збірної України Олександр Зубков, на своєму полі приймав "Фехервар". Гра завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Рахунок у цьому поєдинку відкрив український футболіст. Вже на десятій хвилині зустрічі 25-річний вінгер ефектним ударом вразив ворота суперника. Взяв участь українець і в третьому взятті воріт, він зробив перехоплення на чужій половині поля, відзначившись передголовим пасом.

Вінгер "Фехервара" Іван Петряк провів на полі весь матч і заробив лише жовту картку.

"Ференцварош" - "Фехервар" - 3:0

Голи: Зубков (10), Ммае (40), Узуні (58)

Огляд матчу:

"Ференцварош" з 28 очками одноосібно лідирує в чемпіонаті Угорщини. "Фехервар" на четвертій позиції з 20 балами.

25-річний Зубков є вихованцем "Шахтаря". В Україні він на правах оренди виступав за" Маріуполь", а за "Шахтар" провів всього 22 матчі.

У 2019 році Зубков перейшов в "Ференцварош" - спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з угорським клубом.

З "Ференцварошем" Зубков двічі став чемпіоном Угорщини і зіграв у Лізі чемпіонів. Всього на його рахунку 18 голів у 93 матчах за клуб.

За збірну України Зубков провів 18 ігор, забивши 1 гол.

Автор: Володимир Медяник