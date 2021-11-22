У неділю, 21 листопада, в рамках 13-го туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош", кольори якого захищає гравець збірної України Олександр Зубков, на своєму полі приймав "Фехервар". Гра завершилася розгромною перемогою господарів поля.
Рахунок у цьому поєдинку відкрив український футболіст. Вже на десятій хвилині зустрічі 25-річний вінгер ефектним ударом вразив ворота суперника. Взяв участь українець і в третьому взятті воріт, він зробив перехоплення на чужій половині поля, відзначившись передголовим пасом.
Вінгер "Фехервара" Іван Петряк провів на полі весь матч і заробив лише жовту картку.
"Ференцварош" - "Фехервар" - 3:0
Голи: Зубков (10), Ммае (40), Узуні (58)
Огляд матчу:
"Ференцварош" з 28 очками одноосібно лідирує в чемпіонаті Угорщини. "Фехервар" на четвертій позиції з 20 балами.
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- 25-річний Зубков є вихованцем "Шахтаря". В Україні він на правах оренди виступав за" Маріуполь", а за "Шахтар" провів всього 22 матчі.
- У 2019 році Зубков перейшов в "Ференцварош" - спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з угорським клубом.
- З "Ференцварошем" Зубков двічі став чемпіоном Угорщини і зіграв у Лізі чемпіонів. Всього на його рахунку 18 голів у 93 матчах за клуб.
- За збірну України Зубков провів 18 ігор, забивши 1 гол.