Віктор Скрипник може очолити колишній клуб Сергія Реброва / фото REUTERS
Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник може покинути український чемпіонат в самому недалекому майбутньому.
Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос, український фахівець може очолити угорський "Ференцварош" і входить до списку основних претендентів на пост головного тренера команди.
Скрипник вже почав попередні переговори з угорським клубом.
Повідомляється також, що "Ференцварош" є не єдиним претендентом на Скрипника. У послугах українського тренера зацікавлені також клуби другої німецької Бундесліги.
Варто відзначити, що чинний контракт Скрипника з луганським клубом розрахований до літа 2022 року.
Читайте такожУПЛ: Динамо не змогло обіграти Зорю і пішло на зимову перерву на другому місці (відео)Віктор Скрипник: кар'єра
- Віктор Скрипник розпочав свою тренерську кар'єру в Німеччині. Спочатку він працював у тренерському штабі "Вердера", відповідаючи за підготовку юнаків.
- У жовтні 2014 року зайняв пост в.о. головного тренера "Вердера". У листопаді 2014 року "Вердер" продовжив контракт зі Скрипником до 2017 року. Український тренер пропрацював у бременському клубі майже два роки і був звільнений 18 вересня 2016 року після того, як команда програла перші 3 матчі сезону 2016/17.
- Наступним клубом Скрипника був ФК "Рига", з яким він виграв чемпіонат Латвії і став володарем Кубка Латвії.
- Влітку 2019 року Віктор Скрипник був призначений головним тренером луганської "Зорі".
- З луганчанами Скрипник двічі ставав бронзовим призером чемпіонату України і один раз виводив "Зорю" у фінал Кубка України.
- У нинішньому сезоні "Зоря" під керівництвом Скрипника йде на 4-й позиції з 36 очками в активі. Відставання від третього місця складає всього 4 бали.