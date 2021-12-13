Віктор Скрипник може змінити клуб вже цієї зими.

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник може покинути український чемпіонат в самому недалекому майбутньому.

Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос, український фахівець може очолити угорський "Ференцварош" і входить до списку основних претендентів на пост головного тренера команди.

Скрипник вже почав попередні переговори з угорським клубом.

Повідомляється також, що "Ференцварош" є не єдиним претендентом на Скрипника. У послугах українського тренера зацікавлені також клуби другої німецької Бундесліги.

Варто відзначити, що чинний контракт Скрипника з луганським клубом розрахований до літа 2022 року.

Віктор Скрипник розпочав свою тренерську кар'єру в Німеччині. Спочатку він працював у тренерському штабі "Вердера", відповідаючи за підготовку юнаків.

У жовтні 2014 року зайняв пост в.о. головного тренера "Вердера". У листопаді 2014 року "Вердер" продовжив контракт зі Скрипником до 2017 року. Український тренер пропрацював у бременському клубі майже два роки і був звільнений 18 вересня 2016 року після того, як команда програла перші 3 матчі сезону 2016/17.

Наступним клубом Скрипника був ФК "Рига", з яким він виграв чемпіонат Латвії і став володарем Кубка Латвії.

Влітку 2019 року Віктор Скрипник був призначений головним тренером луганської "Зорі".

З луганчанами Скрипник двічі ставав бронзовим призером чемпіонату України і один раз виводив "Зорю" у фінал Кубка України.

У нинішньому сезоні "Зоря" під керівництвом Скрипника йде на 4-й позиції з 36 очками в активі. Відставання від третього місця складає всього 4 бали.

Автор: Володимир Медяник