Руслан Костишин подав у відставку після ганебної поразки в матчі з "Динамо".

Керманич "Колоса" Руслан Костишин подав у відставку після жалюгідної поразки в поєдинку шостого туру УПЛ проти "Динамо".

Про це повідомляє офіційний сайт "Колосу".

44-річний тренер повідомив президента клубу Андрія Засуху, що він йде зі своєї посади. Власник команди не став заперечувати. Більше того, Засуха запропонував Костишину залишитися працювати в структурі клубу. Останній пристав на цю пропозицію і найближчим часом буде обіймати якусь керівну посаду.

Виконуючим обов'язки головного тренера "Колоса" буде Сергій Кузнєцов, який входив до тренерського штабу Костишина.

Руслан Костишин: досягнення в Колосі

Костишин тренував "Колос" з 2014 року і вивів команду зі змагань на чемпіонат Київської області аж до рівня Української Прем'єр-ліги.

В сезоні 2020/2021 Костишин разом з "Колосом" фінішував на четвертому місці в УПЛ, що є неабияким результатом. Вище розташувалися в тому сезоні лише "Динамо", "Шахтар" і "Зоря".

У минулому сезоні "Колос" разом з Костишиним виступав у кваліфікації Ліги Європи, але поступився хорватській "Рієці".

В цьому сезоні "Колос" вилетів з Ліги конференцій від казахстанської команди, що теж наклало відбиток на відставку Костишина.

Автор: Артем Будрін