Київське "Динамо" в 6-му турі чемпіонату України розгромило "Колос".
Вже за перші 45 хвилин матчу "Динамо" довело рахунок до непристойного.
Дубль оформив Карлос де Пена. Спершу він забив ударом у дальній кут, підібравши м'яч після помилки суперника, а потім вийшов на ворота і пробив під дальню штангу.
Між голами уругвайця Микола Шапаренко завдав точного удару з центру штрафного, Томаш Кендзьора забив після подачі кутового, а Віталій Буяльський перекинув голкіпера. Наприкінці тайму Віктор Циганков замкнув простріл де Пени.
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Після перерви Циганков оформив дубль. Цей гол виявився останнім у матчі.
Відзначимо, що найбільшою перемогою "Динамо" в чемпіонатах України є розгром "Іллічівця" з рахунком 9:0 у 2010 році. З рахунком 7:0 кияни в чемпіонаті України раніше перемагали чотири рази.
Після шести турів "Динамо" набрало 16 очок і лідирує в УПЛ. У "Колоса" - 5 очок і одинадцяте місце.
"Динамо" - "Колос" - 7:0
Голи: де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзьора, 25, Буяльський, 34, Циганков, 45, 67
"Динамо": Бойко, Миколенко, Кендзьора (Караваєв, 61), Забарний, Шабанов, Шапаренко, де Пена (Вербич, 61), Сидорчук (Шепелєв, 61), Циганков, Буяльський (Леднєв, 69), Шкурін (Рамірес, 46)
"Колос": Маханьков, Золотов, Павловець, Чорноморець, Петров, Задоя (Богданов, 29), Мілько (Нгамба, 29), Сантос, Костишин (Нурієв, 46), Чурко (Данфа, 46), Січинава (Лисенко, 64)
Попередження: Сидорчук, Шапаренко - Сантос, Данфа, Нгамба, Нурієв
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