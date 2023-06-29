Новим наставником "Інтера Маямі" став Херардо Мартіно.

Американський клуб "Інтер Маямі", який раніше підписав Ліонеля Мессі і Серхіо Бускетса, оголосив ім'я нового головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт "Інтера", новим наставником команди був призначений Херардо Мартіно.

"Фахівець, удостоєний нагороди найкращому тренеру року в МЛС, а також має досвід роботи з "Барселоною" і національними збірними Аргентини і Мексики, приєднується до нас", - повідомляє прес-служба "Інтера" в Твіттері.

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Деталей угоди з новим тренером клуб поки не повідомляє.

Призначення Мартіно прокоментував власник "Інтер Маямі" Девід Бекхем.

"Мартіно дуже шанована фігура в нашому спорті, чий послужний список говорить сам за себе. Ми впевнені, що його досягнення в грі і досвід в якості головного тренера надихнуть нашу команду і порадують наших уболівальників, і з нетерпінням чекаємо того впливу, який він надасть на полі і за його межами", - наводить слова Бекхема офіційний сайт клубу.

ЗМІ зазначають, що Херардо Мартіно був призначений спеціально для Ліонеля Мессі. Раніше тренер вже працював з легендарним аргентинцем в "Барселоні" і збірної Аргентини.

За свою тренерську кар'єру Мартіно встиг попрацювати з клубами з Аргентини і Парагваю (і перемагав у чемпіонатах обох країн).

З "Барселоною" він вигравав Суперкубок Іспанії в 2013 році, з "Атлантою Юнайтед" в 2018 році ставав переможцем чемпіонату МЛС і тоді ж був визнаний тренером року.

Нагадаємо, за "Інтер Маямі" грає захисник збірної України Сергій Кривцов.

Після 18 зіграних турів команда українця йде на останньому 15-му місці в турнірній таблиці МЛС, набравши всього 15 балів.

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