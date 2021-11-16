Англійський "Вест Хем", кольори якого захищає капітан збірної України Андрій Ярмоленко, потрапив під санкції УЄФА.
Причиною покарання стали заворушення, які влаштували фанати лондонського клубу в поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти бельгійського "Генка" (2:2).
"Вест Хем" опулікував на своєму сайті офіційну заяву у зв'язку з даною ситуацією. У лондонському клубі відзначили, що вони не згодні з санкціями і зажадали від УЄФА надати їм в терміновому порядку повні письмові роз'яснення цих санцкцій.
"Вест Хем Юнайтед" може підтвердити, що ми отримали електронного листа ввечері в понеділок, в якому повідомлялося, що ми підпадаємо під санкції УЄФА у зв'язку з матчем групи H Ліги Європи з "Генком" у четвер, 4 листопада. Клуб був оштрафований на 34,5 тисячі євро, а також наші вболівальники не можуть поїхати на наступний виїзний матч Ліги Європи.
Читайте такожПідтримав безхатченків: тренер клубу АПЛ ночував на вулиці (фото)Клуб терміново вимагає роз'яснень від УЄФА, особливо з урахуванням надзвичайно короткого повідомлення про санкції, які вплинуть на наших уболівальників, які вже купили квитки і домовилися про поїздку до Австрії на наш матч з "Рапідом" всього через тиждень.
Ми здивовані цим санкціям і розчаровані вболівальниками, які поводилися бездоганно і підтримували команду протягом усього матчу і тепер не зможуть поїхати на наступний виїзний матч Ліги Європи.
Клуб запросив у УЄФА повні письмові пояснення цих санкцій і попросив їх прискорити наш запит, враховуючи, що подальша затримка може знову вплинути на вболівальників.
Читайте такожРоналду дав згоду: Манчестер Юнайтед хоче запросити Зідана на пост головного тренера-ЗМІНарешті, ми хотіли б запевнити тих уболівальників, які вже придбали один з 1700 квитків, які розпродали на цю гру, що вони будуть автоматично повернуті клубом, якщо УЄФА винесе рішення про дію санкцій, і що вони відносяться до матчу наступного тижня в Австрії", - йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.
Додамо, що матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи "Рапід" - "Вест Хем" відбудеться 25 листопада.
Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати
- З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.
- Переможці груп вийдуть відразу в 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця в своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.
- Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.
- Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.