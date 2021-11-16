УЄФА покарав клуб Ярмоленка за неналежну поведінку фанатів.

Англійський "Вест Хем", кольори якого захищає капітан збірної України Андрій Ярмоленко, потрапив під санкції УЄФА.

Причиною покарання стали заворушення, які влаштували фанати лондонського клубу в поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти бельгійського "Генка" (2:2).

"Вест Хем" опулікував на своєму сайті офіційну заяву у зв'язку з даною ситуацією. У лондонському клубі відзначили, що вони не згодні з санкціями і зажадали від УЄФА надати їм в терміновому порядку повні письмові роз'яснення цих санцкцій.

"Вест Хем Юнайтед" може підтвердити, що ми отримали електронного листа ввечері в понеділок, в якому повідомлялося, що ми підпадаємо під санкції УЄФА у зв'язку з матчем групи H Ліги Європи з "Генком" у четвер, 4 листопада. Клуб був оштрафований на 34,5 тисячі євро, а також наші вболівальники не можуть поїхати на наступний виїзний матч Ліги Європи.

Читайте такожПідтримав безхатченків: тренер клубу АПЛ ночував на вулиці (фото)Клуб терміново вимагає роз'яснень від УЄФА, особливо з урахуванням надзвичайно короткого повідомлення про санкції, які вплинуть на наших уболівальників, які вже купили квитки і домовилися про поїздку до Австрії на наш матч з "Рапідом" всього через тиждень.

Ми здивовані цим санкціям і розчаровані вболівальниками, які поводилися бездоганно і підтримували команду протягом усього матчу і тепер не зможуть поїхати на наступний виїзний матч Ліги Європи.

Клуб запросив у УЄФА повні письмові пояснення цих санкцій і попросив їх прискорити наш запит, враховуючи, що подальша затримка може знову вплинути на вболівальників.

Читайте такожРоналду дав згоду: Манчестер Юнайтед хоче запросити Зідана на пост головного тренера-ЗМІНарешті, ми хотіли б запевнити тих уболівальників, які вже придбали один з 1700 квитків, які розпродали на цю гру, що вони будуть автоматично повернуті клубом, якщо УЄФА винесе рішення про дію санкцій, і що вони відносяться до матчу наступного тижня в Австрії", - йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.

Додамо, що матч п'ятого туру групового етапу Ліги Європи "Рапід" - "Вест Хем" відбудеться 25 листопада.

Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати

З цього сезону турнір реформовано - на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийдуть відразу в 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця в своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.

Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.

Автор: Володимир Медяник