Наполі розгромив Легію українця Харатіна / фото REUTERS

У четвер, 4 листопада, в рамках групового раунду Ліги Європи були зіграні поєдинки четвертого туру. 

Лондонський "Вест Хем" лідера збірної України Андрія Ярмоленка зіграв у гостях внічию з бельгійським "Генком". Український форвард цей матч пропускав через травму.

Хавбек збірної України Ігор Харатін в матчі "Легії" проти "Наполі" не з'явився, просидівши всю гру на лавці для запасних.

Результати матчів

Група A

"Брондбю" - "Рейнджерс" - 1:1

"Ліон" - "Спарта" Прага - 3:0

Положення команд: "Ліон" - 12 очок, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 4, "Брондбю" - 2

Група B

"Реал Сосьєдад" - "Штурм Грац" - 1:1

"Монако" - ПСВ - 0:0

Положення команд: "Монако" - 8 очок, "Реал Сосьєдад" - 6, ПСВ - 5, "Штурм Грац" - 1

Група C

"Легія" - "Наполі" - 1:4

"Лестер" - "Спартак" (Москва) - 1:1

Положення команд: "Наполі" - 7, "Легія" - 6 очок, "Лестер" - 5, "Спартак" - 4

Група D

"Антверпен" - "Фенербахче" - 0:3

"Олімпіакос" - "Айнтрахт" - 1:2

Положення команд: "Айнтрахт" - 10 очок, "Олімпіакос" - 6, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 1

Група E

"Галатасарай" - "Локомотив" (Москва) - 1:1

"Марсель" - "Лаціо" - 2:2

Положення команд: "Галатасарай" - 8 очок, "Лаціо" - 5, "Марсель" - 4, "Локомотив" - 2

Група F

"Брага" - "Лудогорец" - 4:2

"Црвена Звезда" - "Мидтьюлланн" - 0:1

Положення команд: "Брага" - 9, "Црвена Звезда" - 7 очок, "Мідтьюлланн" - 5, "Лудогорець" - 1

Група G

"Ференцварош" - "Селтік" - 2:3

"Байєр" - "Бетіс" - 4:0

Положення команд: "Байєр" - 10 очок, "Бетіс" - 7, "Селтік" - 6, "Ференцварош" - 0

Група Н

"Динамо "(Загреб) - "Рапід" - 3:1

"Генк" - "Вест Хем" - 2:2

Положення команд: "Вест Хем" - 10 очок, "Динамо" - 6, "Генк" - 4, "Рапід" - 3

Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати

  • З цього сезону турнір реформовано-на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.
  • Переможці груп вийдуть відразу в 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця в своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.
  • Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.
  • Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом.

Автор: Володимир Медяник