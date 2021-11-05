Ліга Європи: результати всіх матчів 4 листопада (відео)

"Наполі", "Ліон" і "Фенербахче" розгромили своїх суперників у 4-му турі.

У четвер, 4 листопада, в рамках групового раунду Ліги Європи були зіграні поєдинки четвертого туру. Лондонський "Вест Хем" лідера збірної України Андрія Ярмоленка зіграв у гостях внічию з бельгійським "Генком". Український форвард цей матч пропускав через травму. Хавбек збірної України Ігор Харатін в матчі "Легії" проти "Наполі" не з'явився, просидівши всю гру на лавці для запасних. Результати матчів Група A "Брондбю" - "Рейнджерс" - 1:1 "Ліон" - "Спарта" Прага - 3:0 Положення команд: "Ліон" - 12 очок, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 4, "Брондбю" - 2 Група B "Реал Сосьєдад" - "Штурм Грац" - 1:1 "Монако" - ПСВ - 0:0 Положення команд: "Монако" - 8 очок, "Реал Сосьєдад" - 6, ПСВ - 5, "Штурм Грац" - 1 Група C "Легія" - "Наполі" - 1:4 "Лестер" - "Спартак" (Москва) - 1:1 Положення команд: "Наполі" - 7, "Легія" - 6 очок, "Лестер" - 5, "Спартак" - 4 Група D "Антверпен" - "Фенербахче" - 0:3 "Олімпіакос" - "Айнтрахт" - 1:2 Положення команд: "Айнтрахт" - 10 очок, "Олімпіакос" - 6, "Фенербахче" - 5, "Антверпен" - 1 Група E "Галатасарай" - "Локомотив" (Москва) - 1:1 "Марсель" - "Лаціо" - 2:2 Положення команд: "Галатасарай" - 8 очок, "Лаціо" - 5, "Марсель" - 4, "Локомотив" - 2 Група F "Брага" - "Лудогорец" - 4:2 "Црвена Звезда" - "Мидтьюлланн" - 0:1 Положення команд: "Брага" - 9, "Црвена Звезда" - 7 очок, "Мідтьюлланн" - 5, "Лудогорець" - 1 Група G "Ференцварош" - "Селтік" - 2:3 "Байєр" - "Бетіс" - 4:0 Положення команд: "Байєр" - 10 очок, "Бетіс" - 7, "Селтік" - 6, "Ференцварош" - 0 Група Н "Динамо "(Загреб) - "Рапід" - 3:1 "Генк" - "Вест Хем" - 2:2 Положення команд: "Вест Хем" - 10 очок, "Динамо" - 6, "Генк" - 4, "Рапід" - 3 Ліга Європи 2021-2022: що потрібно знати З цього сезону турнір реформовано-на груповому етапі грають 32 команди, а не 48, як було раніше.

Переможці груп вийдуть відразу в 1/8 фіналу, а команди, які займуть другі місця, зіграють в 1/16 фіналу з володарями третіх місць в групах Ліги чемпіонів. Команди, які займуть треті місця в своїх групах Ліги Європи, зіграють в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Груповий етап триватиме до 9 грудня. Фінал пройде в місті Севілья на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в травні 2022 року.

Вперше за 14 років на груповому раунді ЛЄ Україна не представлена жодним клубом. Автор: Володимир Медяник

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